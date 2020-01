Angesichts des immer größer werdenden Verletzungspechs möchte Adi Hütter, dass Eintracht Frankfurt auf dem Wintertransfermarkt aktiv wird. „Es wäre fahrlässig, nicht darüber nachzudenken. Wir verlieren zwei Spieler, die sehr viel gespielt haben. Es ist so, dass wir uns auf beiden Positionen Gedanken werden machen und auch müssen“, so der Trainer der Adler in der ‚Bild‘. Nachdem sich Gelson Fernandes am Mittwoch einer Hüft-OP unterziehen musste, fällt nun auch Daichi Kamada aus.

„Er hat sich was gerissen bei den Bändern. Wir müssen die Bilder noch mal genau anschauen. Fakt ist: Er wird ausfallen. Wie lange, kann ich nicht sagen“, so Hütter über den Japaner, der bei der gestrigen 1:2-Testspiel-Niederlage gegen Hertha BSC umgeknickt war. Dass die Suche nach Neuzugängen durchaus kompliziert werden kann, scheint auch Hütter zu wissen: „Es müssen Spieler sein, die zu Verfügung stehen, die machbar sind und die uns auch weiterhelfen.“ Ein solcher könnte Tino Kadewere vom französischen Zweitligisten AC Le Havre sein, an dem die SGE nach FT-Informationen Interesse zeigt.