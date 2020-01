Eintracht Frankfurt blickt auf der Suche nach Verstärkungen für den Angriff nach Frankreich. In den Fokus ist nach FT-Informationen Tino Kadewere von Zweitligist AC Le Havre geraten. Auch die ‚L’Équipe‘ berichtet am heutigen Freitag vom Interesse der Hessen an dem 24-Jährigen. Wie unsere Redaktion zudem erfuhr, könnten die Frankfurter in den kommenden Tagen ein Angebot für Kadewere einreichen.

In der Ligue 2 ist der fünffache simbabwische Nationalspieler mit 17 Treffern in 19 Partien mit Abstand bester Torjäger. In diesem Winter würde der pfeilschnelle Rechtsfuß gerne den nächsten Schritt wagen. „Alles ist möglich. Sollte ein tolles Angebot für den Klub und mich eingehen, werden wir darüber nachdenken“, sagt Kadewere, „die Idee ist, bei einem europäischen Topklub anzuheuern.“

Der Begriff „europäischer Topklub“ ist sicherlich dehnbar. Und im Vergleich mit Le Havre wäre die Eintracht allemal ein großer Schritt, zumal die Adler in der Europa League überwintern. Bis 2022 ist Kadewere noch an seinen jetzigen Arbeitgeber gebunden. Die Ablöse wäre somit überschaubar. Allerdings haben auch englische Klubs der Größenordnung Bournemouth und Southampton die Fühler ausgestreckt. Ein Selbstläufer ist der Transfer also nicht.