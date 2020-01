Aaron Seydel sucht sein Glück in der zweiten Liga. Der Stürmer wechselt leihweise vom 1. FSV Mainz 05 zu Jahn Regensburg. In der Hinrunde kam der 23-Jährige für die Rheinhessen nicht in der Bundesliga zum Einsatz.

Nun freut sich Seydel auf mehr Spielpraxis in Regensburg: „Ich habe mit dem FSV Mainz 05 und Holstein Kiel schon des Öfteren gegen den Jahn gespielt und die Mannschaft dabei mit ihrer aktiven und aggressiven Spielweise immer als extrem unangenehmen Gegner empfunden. Umso mehr freue ich mich jetzt darauf, selbst für den SSV zu spielen und meinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir als Team erfolgreich sind.“