Steven Zuber sieht einer möglichen Vertragsverlängerung bei der TSG Hoffenheim gelassen entgegen. Im ‚kicker‘ gibt der Schweizer Einblicke in die laufenden Verhandlungen: „Gespräche finden eigentlich ständig statt, natürlich auch über den Vertrag, über meine Vorstellungen und die des Klubs“, so Zuber, „aber es ist sehr wichtig, dass sich beide Seiten dabei wohlfühlen. Nur zu verlängern, damit das erledigt ist, macht keinen Sinn. Wir lassen uns Zeit, weil wir ein enges Verhältnis pflegen“.

Zubers Vertrag bei der TSG endet im Sommer. Bei der Frage, ob er darüber hinaus bleiben will, bleibt er kryptisch: „Ich schätze sehr viele Dinge an Hoffenheim", hält Zuber fest, „aber man hat auch persönliche Ziele. Man muss eben abschätzen, was einem wichtig ist“. Es wird wohl vor allem auf die Spielzeit ankommen, die der 28-Jährige in der Rückrunde erhält.