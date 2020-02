Obwohl Sebastian Andersson erst in der vergangenen Woche sein Arbeitspapier bei Union Berlin verlängerte, lässt der Schwede seine Zukunft offen. „Nichts ist sicher im Fußball. Vielleicht will mich Union im nächsten Jahr gar nicht mehr. Stand jetzt bleibe ich im Sommer“, sagt der 28-Jährige in der ‚Bild‘.

Für den Angreifer als auch den Klub sei eine Verlängerung hauptsächlich der Planungssichert geschuldet, da das ursprüngliche Arbeitspapier im Sommer ausgelaufen wäre: „Wenn ich mich verletzten würde, wäre es schlecht, wenn ich keinen Vertrag hätte.“ Sollte Union nicht der Klassenerhalt gelingen, wird sich der Mittelstürmer einen neuen Klub suchen. „Mein Ziel ist es nicht, in der zweiten Liga zu spielen“, so Andersson.