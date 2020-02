Union Berlin wird sich mit Stammtorhüter Rafal Gikiewicz nicht über eine Vertragsverlängerung einig. Wie der 32-Jährige in der ‚Bild‘ berichtet, hat er im Dezember ein Angebot der Eisernen abgelehnt. „Das erste Angebot kann ich nicht akzeptieren. Ich muss auch auf die finanzielle Seite schauen“, erzählt der polnische Nationalspieler, „ich bin 32. Wenn man gute Leistungen bringt, muss man auch so einen Vertrag bekommen. Es ist die Frage, ob Union noch ein paar Jahre mit mir arbeiten will oder nicht.“

Das Problem für Union ist die ungeklärte Frage der künftigen Ligazugehörigkeit. „Das Präsidium und Oliver Ruhnert (Geschäftsführer Profifußball, Anm. d. Red.) haben gesagt, dass ich auch die zweite Liga akzeptieren muss“, sagt Gikiewicz. Doch der Keeper will unbedingt in der Bundesliga bleiben. Somit wäre selbst bei einer Einigung hinsichtlich der Finanzen der Klassenerhalt noch offen, doch bis März soll eine Entscheidung fallen.