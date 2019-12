Erling Haaland ist entgegen anderslautender Medienberichte offenbar doch nicht auf dem Weg zu weiteren Verhandlungen mit Manchester United. „Er kommt nicht nach Manchester“, wird Ole Gunnar Solskjaer vom ‚Telegraph‘-Journalisten James Ducker zitiert, „ich kenne den Jungen und weiß, dass seine Freunde und er in den Weihnachtsferien sind. Aus Stavanger kann man nicht überall hinfliegen. Man muss Zwischenstopps machen.“

Haaland ist ein heißer Kandidat für einen Winterwechsel. Angesichts einer Klausel von 20 Millionen Euro ist der 19-jährige Norweger sehr erschwinglich. United bekundet großes Interesse, schien aber bis heute hinter den deutschen Bundesligisten Borussia Dortmund und RB Leipzig zurückzuliegen.

