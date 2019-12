Erling Haaland trifft sich am heutigen Freitag offenbar erneut mit Manchester United. Wie die ‚Daily Mail‘ am Morgen berichtet, befindet sich der Mittelstürmer in einem Flugzeug auf dem Weg nach Manchester, um sich dort mit Trainer Ole Gunnar Solskjaer zu treffen. Um 11:15 Uhr deutscher Zeit soll die Maschine im Nordwesten Englands landen.

Haaland trifft sich zum zweiten Mal binnen kürzester Zeit mit seinem norwegischen Landsmann Solskjaer, der einst schon bei Molde FK sein Förderer war. Nach 28 Toren in 22 Pflichtspielen der laufenden Saison ist Haaland heiß begehrt. Auch Borussia Dortmund und RB Leipzig wollen den 19-Jährigen verpflichten, der für festgeschriebene 20 Millionen Euro im Winter zu haben ist.

In der vergangenen Woche kam es deshalb auch zu Treffen mit den Bundesligisten. Leipzig galt aufgrund des kurzen Dienstweges zum Schwesterklub aus Salzburg bislang als Favorit auf einen Haaland-Coup. Nun könnte United dazwischenfunken. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Denkbar ist, dass Haaland mit RB und dem BVB ebenfalls erneut zusammentreffen wird.

UPDATE 12:01: Solskjaer hat dementiert, dass Haaland auf dem Weg zu ihm sei.