RB Leipzig darf auf einen längerfristigen Verbleib von Lukas Klostermann hoffen. „Natürlich hat RB Chancen. Ich spiele meine sechste Saison in Leipzig, wurde hier zum Bundesligaspieler und Nationalspieler“, erklärt der 23-Jährige im Interview mit dem ‚Sportbuzzer‘, „es klingt, als wäre RB für Sie ein kleiner Klub - für mich ganz sicher nicht.“ Klostermanns Vertrag läuft 2021 aus. Sollte er nicht verlängern, käme er im Sommer zwangsläufig auf den Markt.

Unter anderem der FC Bayern und Borussia Dortmund wurden bereits mit dem Abwehrspieler in Verbindung gebracht. Auf das Interesse der Klubs angesprochen will Klostermann nicht ins Detail gehen, lässt aber tief blicken: „Lassen Sie uns das an dieser Stelle abkürzen und festhalten, dass mich mit RB nach sechs gemeinsamen Jahren mehr verbindet als ein Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis.“