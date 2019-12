Der VfB Stuttgart hat offenbar in der zweiten englischen Liga eine Verstärkung für die Offensivabteilung aufgespürt. Laut dem ‚Football Insider‘ ist der Deutsche Meister von 2007 einer von vier Klubs, die Interesse an Andre Green zeigen. Der 21-Jährige ist aktuell von Aston Villa an Preston North End verliehen.

Für den Zweitligisten absolvierte Green in der Hinrunde bislang jedoch nur vier Spiele. Sein Vertrag bei Aston Villa läuft im kommenden Sommer aus. Die Offensivkraft wäre demnach ablösefrei zu haben. Auch der FC Brentford, der SV Zulte Waregem und der FC Utrecht haben ihre Fühler ausgestreckt.