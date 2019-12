Der ehemalige Bundesliga-Star Arturo Vidal hat sich zu den Wechselgerüchten um seine Person geäußert. Gegenüber chilenischen Pressevertretern sagte der Mittelfeldmann des FC Barcelona: „Das ist eine Sache, die ich jemand anderem (seinem Berater, Anm. d. Red.) überlasse. Ich mache mir nicht zu viele Gedanken darüber und mache jetzt erstmal Urlaub. Ich habe meinen Job erledigt und mein Agent ist derjenige, der sich darum kümmert.“

Der 32-Jährige betont, in Barcelona glücklich zu sein. Allerdings steht Vidal nur unregelmäßig in der Startelf. Inter Mailand würde den kampfstarken Achter gerne im Januar verpflichten. Dort steht mit Antonio Conte sein Förderer aus gemeinsamen Zeiten bei Juventus Turin an der Seitenlinie. Vidal selbst hofft lediglich, „noch lange Zeit in Europa zu spielen“.