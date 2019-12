Ludwig Augustinsson wird dem SV Werder Bremen vorerst nicht zur Verfügung stehen. Wie der Klub mitteilt, hat sich der Verteidiger bei der gestrigen Auswärtsniederlage in Köln (0:1) einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen.

„Es ist natürlich bitter, dass sich Ludde wenige Wochen nach seinem Comeback erneut verletzt hat. Wir hoffen, dass er während der Vorbereitung wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren kann. Ob er mit ins Trainingslager reisen wird, legen wir beim Trainingsauftakt am 2. Januar fest“, so Cheftrainer Florian Kohfeldt.

