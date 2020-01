Der SV Werder Bremen wird wohl in naher Zukunft neue Spieler Willkommen heißen können. „Gut möglich, dass der ein oder andere noch die mallorquinische Sonne genießen wird“, deutet Trainer Florian Kohfeldt gegenüber der ‚Bild‘ an. Am heutigen Freitag fliegen die Grün-Weißen nach Mallorca ins Trainingslager.

Für die Werderaner gilt es dort, die Weichen für eine erfolgreiche Rückrunde zu stellen. Die ist auch bitter nötig, um sich aus dem Abstiegssumpf zu befreien. Nach einer schwachen Hinserie stehen die Hanseaten auf dem vorletzten Tabellenplatz.