Auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger wandert der Blick von Werder Bremen offenbar nach Rumänien. Wie die dort ansässige ‚ProSport‘ berichtet, haben Vertreter des Bundesligisten am vergangenen Wochenende Andrei Chindris (21) unter die Lupe genommen.

Der rumänische U21-Nationalspieler spielt beim FC Botosani in der höchsten Spielklasse seines Heimatlandes. Wie es in dem Bericht heißt, soll der Abwehrspieler den Verein im Sommer für 1,5 Millionen Euro verlassen dürfen. Neben Werder signalisiere auch Europa League-Teilnehmer Steaua Bukarest Interesse an Chindris.