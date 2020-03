Frank Baumann kann die Kritik an der Verpflichtung von Niclas Füllkrug nicht nachvollziehen. Über die schwere Knieverletzung des Sechs-Millionen-Neuzugangs aus dem vergangenen Sommer sagt der Sportchef des SV Werder Bremen gegenüber dem ‚Weser-Kurier‘: „Wenn er sich an seiner alten Stelle verletzt hätte, dann hätte ich die Kritik an diesem Transfer verstanden. So ist es aber eine ganz andere Verletzung, die ein Stück weit einfach auch Pech war.“

Mehrfach in seiner Karriere war Füllkrug schon wegen Knorpelschäden am Knie ausgefallen. Dieses Mal setzt ihn ein Kreuzbandriss außer Gefecht. „Man muss klar sagen, dass die aktuelle Verletzung, also der Kreuzbandriss, nichts mit seinen Vorverletzungen zu tun hatte. Das war ein Trainingsunfall, wo er in einen Zweikampf reingerauscht ist. Er hatte an den Kreuzbändern bis dahin keine Probleme gehabt“, verteidigt sich Baumann.