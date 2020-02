Ajax Amsterdam wird wohl in Kürze die Verpflichtung von Antony (19) eintüten. Wie ‚Sky‘-Journalist Fabrizio Roman meldet, ist sich der Cruyff-Klub mit dem FC São Paulo so gut wie einig. An die Brasilianer fließen 20 Millionen Euro Ablöse. Weitere fünf Millionen Euro können als Boni obendrauf kommen.

Seit ein paar Tagen ist auch klar, welche Rolle Antony bei Ajax einnehmen soll. Offensiv-Allrounder Hakim Ziyech wird Ajax im Sommer Richtung FC Chelsea verlassen und dann vom jungen Brasilianer ersetzt. Auch Borussia Dortmund und RB Leipzig waren zwischendurch im Rennen um Antony.