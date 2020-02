Éric Abidal fliegen aktuell seine Aussagen zur Trennung von Ex-Coach Ernesto Valverde um die Ohren. In einem anderen Interview hat sich der Sportdirektor des FC Barcelona aber auch zu den Zukunftsplanungen im Camp Nou geäußert. Und das bemerkenswert offen.

„Ich sage immer, dass der sportliche Aspekt für mich an erster Stelle steht. Das Ziel ist es, nächsten Sommer eine noch stärkere Mannschaft zu haben, um unsere Ziele zu erreichen. Davon ausgehend müssen wir sehen, was möglich ist. Aber talentierte Spieler wie Lautaro Martínez, Neymar oder andere zu haben, ist immer gut für den Verein“, so Abidal gegenüber der ‚Mundo Deportivo‘.

„Nicht unmöglich“

Im Anschluss wurde der Weltmeister von 1998 gefragt, ob die gleichzeitigen Verpflichtungen von Lautaro und Neymar nicht die finanziellen Möglichkeiten der Blaugrana übersteigen würden. Abidal dazu: „Nein, ich sehe das nicht als unmöglich an, niemals. Wir arbeiten daran. Und ich hoffe, dass es machbar ist. Wenn nicht, dann müssen wir die besten Lösungen finden, um das Team zu verstärken.“

Der 40-Jährige macht also keinen Hehl daraus, dass man sich auch nach dem 31 Millionen Euro teuren Kauf von Trincão (20/SC Braga) weiterhin um Neymar und Lautaro bemühen will. In beiden Fällen dürfte die Ablöse im dreistelligen Millionenbereich liegen. Barça hat also große Pläne für den Sommer. Ob Abidal bei der Umsetzung noch mitwirken darf, bleibt nach der deutlichen Kritik von Lionel Messi aber abzuwarten.