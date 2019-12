James Rodriguez könnte schon bald das Trikot des FC Everton tragen. Wie ‚El Desmarque‘ berichtet, hat Carlo Ancelotti die Verpflichtung zur Chefsache erklärt. Demnach plant der Italiener, seinen ehemaligen Schützling im Januar nach Liverpool zu lotsen.

Die beiden haben bereits bei Real Madrid und später beim FC Bayern zusammengearbeitet, kennen und schätzen sich daher. Schon mehrmals hat James betont, viel von Ancelotti gelernt zu haben.

Bei Real auf dem Abstellgleis

Sein jetziger Arbeitgeber Real Madrid würde dem Kolumbianer bei einem Winterwechsel wohl keine Steine in den Weg legen. Bereits zwischen 2017 und 2019 parkten die Königlichen den technisch beschlagenen Linksfuß beim FC Bayern.

Seit seiner Rückkehr im vergangenen Sommer konnte der 28-Jährige nie an die Leistungen vergangener Tage anknüpfen, zudem setzt ihn seit Anfang November eine Innenbandverletzung außer Gefecht.

Knackpunkt Ablöse

Der Wechsel ergäbe aus Sicht der Toffees und James durchaus Sinn. Was noch fehlt, ist eine Einigung zwischen den beiden Klubs. Real Madrid würde gerne 75 Millionen Euro einstreichen, ebenjene Summe, die die Königlichen 2014 an die AS Monaco überwiesen.

Everton bietet derzeit allerdings nur 50 Millionen Euro. Angesichts der sportlichen Entbehrlichkeit des Torschützenkönigs der WM 2014 ist aber gut möglich, dass sich die beiden Vereine einigen können.