Wie pudelwohl sich Alexander Isak bei Real Sociedad San Sebastián fühlt, zeigt seine Torstatistik von 14 Toren in 30 Pflichtspielen – und ein Interview mit der schwedischen Zeitung ‚Aftonbladet‘. Angesprochen auf Ex-Klub Borussia Dortmund stellt Isak klar: „Ich habe überhaupt nicht die Absicht, dorthin zurückzukehren.“

Der Hintergrund: Ab Sommer 2021 könnte der BVB den Stürmer per Rückkaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro zurück in die Bundesliga holen. Darauf hat Isak Stand jetzt aber wenig Lust: „Ich bin mir der Option zwischen den Vereinen bewusst und ich kann nur sagen, dass Dortmund in meiner Vergangenheit und nicht in meiner Zukunft liegt. Ich genieße es wirklich, hier zu sein. Mein Fokus liegt nur auf Real Sociedad.“

„Werden ihn genau beobachten“

Der BVB hatte den heute 20-Jährigen im Januar 2017 für 8,6 Millionen Euro von Jugendklub AIK Solna losgeeist. Den Durchbruch schaffte das hochgelobte Talent in Dortmund nicht. Nach zwei Jahren, 13 Einsätzen und einem Tor ging es zunächst in die Niederlande. Bei Willem II schoss Isak 14 Tore in 18 Spielen. Und auch der nächste Karrierestep in Spanien fruchtet bekanntlich.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc sagte bei Isaks Verkauf im vergangenen Sommer: „Wir wünschen Alex in Spanien den größtmöglichen Erfolg und werden seine Leistungen genau beobachten.“ Schwarz-Gelb hält sich die Möglichkeit, von der Rückkaufoption Gebrauch zu machen, also durchaus offen. Isak ist das egal – Stand jetzt.