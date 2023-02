80-Millionen-Offerte für Félix

Der FC Chelsea würde Offensivspieler João Félix gerne über den Sommer hinaus halten. Einem Bericht von ‚Cadena SER‘ zufolge planen die Blues, im Sommer ein Angebot für den Kauf des Portugiesen bei Atlético Madrid einzureichen. 80 Millionen Euro sollen die Rojiblancos überzeugen. Bei Atlético steht Félix noch bis 2027 unter Vertrag.

Chelsea holte den 23-Jährigen in diesem Winter gegen eine Gebühr in Höhe von elf Millionen Euro auf Leihbasis aus Madrid. Eine Kaufoption konnte sich der englische Topklub nicht sichern. Félix kam bislang aufgrund einer Rot-Sperre erst zweimal für Chelsea zum Einsatz. Am vergangenen Wochenende gelang ihm sein erster Treffer im Trikot der Blues.

