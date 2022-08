Trainings-Eklat: Hertha suspendiert Jarstein

In der Hauptstadt scheint eine Ära einen unrühmliches Ende zu nehmen: Rune Jarstein steht vor dem Aus bei Hertha BSC. Der 37-Jährige soll am Tag des Abschlusstrainings vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt (1:1) deutliche Kritik an Torwarttrainer Andreas Menger geäußert und dabei Trainingsinhalte und mangelnde Kommunikation beanstandet haben, berichtet die ‚Bild‘. Die Folge: Suspendierung.

„Rune war aus sportlichen und disziplinarischen Gründen gegen Frankfurt nicht dabei. Es wird jetzt sehr zeitnah ein Gespräch mit ihm und seinem Berater geben“, erklärt Herthas Sportvorstand Fredi Bobic der ‚Bild‘. Im Anschluss könnte eine Auflösung des bis 2023 datierten Vertrags folgen, schreibt das Boulevardblatt. Dennoch werde eine einvernehmliche Lösung angestrebt.

Für den erfahrenen Norweger könnte damit nach acht durchwachsenen Jahren bei der Alten Dame Schluss sein. Seit seinem Wechsel aus der Heimat im Januar 2014 bestritt Jarstein 178 Pflichtspieleinsätze im Trikot der Hertha. Nach einer längeren Verletzungsperiode hatten die Berliner geplant, den Towart-Veteran als Nummer zwei hinter Oliver Christensen (23) einzusetzen. Diese Pläne muss man in der Hauptstadt nun überdenken.