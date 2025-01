Bayern hebt den Daumen: Peretz trifft Transfer-Entscheidung

Während der verletzungsbedingten Ausfälle von Manuel Neuer (38) und Sven Ulreich (36) durfte sich Daniel Peretz im Dezember beim FC Bayern zwischen den Pfosten beweisen. Der israelische Nationalspieler (vier Länderspiele) macht seine Sache gut, steig zur nominellen Nummer zwei auf, wurde jüngst aber von Nierenproblemen ausgebremst.

Perspektivisch will sich Peretz an der Säbener Straße durchsetzen. Für die Rückrunde hätte der deutsche Rekordmeister den 21-Jährigen zwar gerne andernorts untergebracht, davon will der Keeper aber nichts wissen. ‚Sky‘ berichtet, dass er die Münchner im Winter nicht verlassen möchte.

Dabei hatte sich ein passender Abnehmer schon gemeldet. Erst am gestrigen Samstag wurde das Interesse des RC Lens an Peretz bekannt. Mehr noch: Dem Bezahlsender zufolge wären die Bayern sogar dazu bereit gewesen, das Leihangebot anzunehmen – doch der Keeper blockiert den Deal.

Peretz wäre beim Ligue 1-Vertreter trotz seiner Blessur als Nummer eins eingeplant gewesen. Lens schaut sich nun nach Alternativen um, unter anderem Mathew Ryan (32/AS Rom) wird gehandelt. Derweil bleibt unklar, welche Auswirkungen Peretz’ Entscheidung auf die angestrebte Verpflichtung von Jonas Urbig (21/FC Köln) hat.