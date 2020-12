Einigung zwischen De Bruyne und City naht

Manchester City kann in den Vertragsverhandlungen mit Kevin De Bruyne womöglich bald Vollzug melden. Der italienische Sportjournalist Fabrizio Romano bezeichnet die Verhandlungen als weit vorangeschritten. De Bruynes aktuelles Arbeitspapier läuft noch bis 2023.

Im November hatte sich der Spielmacher selbst über einen neuen Vertrag bei den Citizens geäußert. „Ich bin glücklich in Manchester. Ich bin in einem guten Klub mit einem guten Besitzer und würde gerne bleiben“, teilte der Offensivspieler mit. Gleichwohl berichtete der 29-Jährige, dass die Gespräche zum damaligen Zeitpunkt „noch nicht fortgeschritten“ waren. Nun riecht es aber nach einem zeitnahem Abschluss.

Talks progressing between Kevin de Bruyne and Manchester City board to extend his contract. ‘Here we go’ territory expected soon.#MCFC close to complete the signing of Darío Sarmiento [17 years old] from Estudiantes. The ‘real’ fee will be €9m + add ons [potentially €19m]. 🔵