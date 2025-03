Kanes großer Traum: „Jetzt ist es möglich“

Harry Kane (31) glaubt daran, dass er den Ballon d’Or noch gewinnen kann. Auf der gestrigen Pressekonferenz der englischen Nationalmannschaft vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Albanien am heutigen Freitag (20:45 Uhr) machte der Torjäger des FC Bayern kein Geheimnis aus seinem Traum: „100 Prozent. Das habe ich auch in der letzten Saison gespürt. Ich habe über 40 Tore geschossen, aber natürlich habe ich den Ballon d’Or nicht gewonnen, weil wir auch keine Titel gewonnen haben.“

Kane war 2023 für 95 Millionen Euro von Tottenham Hotspur an die Säbener Straße gewechselt. Entgegen der Erwartungen konnte der Torjäger in seiner Debütsaison mit den Münchnern keine Trophäe abräumen, das sieht in dieser Spielzeit anders aus. „Jetzt ist es möglich“, sagte Kane, der wettbewerbsübergreifend nach 37 Einsätzen bei 43 Scorerpunkten (32 Tore, elf Vorlagen) steht.