Bayer-Talent zurück nach Österreich?

Talent Filip Milojevic weckt Begehrlichkeiten in seiner Heimat. Dem ‚Kurier‘ zufolge buhlt Rapid Wien um die Gunst des 19-jährigen Innenverteidigers von Bayer Leverkusen. Der Vorarlberger soll als potenzieller Ersatz für Leopold Querfeld (20), der Interesse in der Premier League geweckt hat, in Frage kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Milojevic steht nur noch bis Sommer in Leverkusen unter Vertrag. Zuletzt wurde der 1,91 Meter große Abwehrhüne schon mit dem RSC Anderlecht in Verbindung gebracht. Wohin es den Kapitän der Leverkusener U19 zieht, ist noch offen. Nach einem Verbleib beim Tabellenführer der Bundesliga unter Trainer Xabi Alonso sieht es derzeit nicht aus.