Chelsea-Nachwuchsstürmer soll verlängern

Der FC Chelsea möchte Nachwuchsstürmer Faustino Anjorin langfristig an den Verein binden. Wie die ‚Sun‘ berichtet, soll der 18-Jährige demnächst einen neuen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. Sein aktuelles Arbeitspapier ist bis 2021 datiert. Frank Lampard persönlich soll das Vorhaben in die Wege geleitet haben.

Anjorin wurde in der Jugend der Blues ausgebildet. Am vergangenen Sonntag feierte der Engländer gegen den FC Everton (4:0) sein Debüt in der Premier League. Anjorin kam bislang weitestgehend in der U23 von Chelsea zum Einsatz.