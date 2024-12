RB-Wechsel: Schröder von Leipzig nach Salzburg

Rouven Schröder ist neuer Geschäftsführer Sport bei RB Salzburg. Wie die Salzburger verkünden, wechselt der 49-Jährige mit sofortiger Wirkung von RB Leipzig auf die neu geschaffene Position bei den Österreichern und unterschreibt bis Ende 2028. Salzburgs Sportdirektor Stephan Reiter erklärt: „Mit seiner umfangreichen Erfahrung und seinem tiefen Verständnis für den Fußball wird Rouven Schröder als Geschäftsführer Sport eine entscheidende Rolle bei der sportlichen Weiterentwicklung unseres Salzburger Wegs spielen, die er mit frischem Elan und neuen Ideen verfolgen wird.“

In Leipzig war Schröder seit April 2023 in der Rolle des Sportdirektors tätig. Salzburg begründet die Verpflichtung mit der nicht zufriedenstellenden sportlichen Entwicklung der vergangenen Monate und mit den gestiegenen Anforderungen in den Bereichen Transfers, Spielerentwicklung und Scouting. Am Montag wird Schröder im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt.