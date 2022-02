Mainz 05: Dahmen will weg

Finn Dahmen schaut sich nach einem neuen Arbeitgeber um. „Es ist so, dass ich glaube, dass es notwendig ist, dass ich irgendwo Stammspieler bin“, gibt das Eigengewächs von Mainz 05 gegenüber ‚Transfermarkt.de‘ zu. Eine Leihe schließt der 23-Jährige nicht aus: „Ich bin erstmal für alles offen und will nichts ausschließen. Falls ich mich ausleihen lassen wollte, wäre das mit einer Vertragsverlängerung verbunden. Das fände ich aber auch völlig in Ordnung.“

Im vergangenen Sommer hatte Robin Zentner (27) das Torwartduell für sich entschieden. Seitdem ist Dahmen die klare Nummer zwei und wartet in der dieser Saison noch auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz. Der Keeper rechnet nicht damit, dass die Rheinhessen einen Vereinswechsel verhindern würden: „Man steht natürlich immer im Austausch und es ist so, dass die Mainzer Verantwortlichen meine persönliche Lage ähnlich sehen wie ich. Dass es für mich an der Zeit ist, zu spielen. Verschenkt wird man im Fußballgeschäft selten, aber ich glaube nicht, dass Mainz mir große Steine in den Weg legen würde.“