Mainz holt neuen Linksverteidiger an Bord

Bei Mainz 05 steht Trainer Bo Henriksen künftig eine weitere Option für die linke Abwehrseite zur Verfügung. Wie die 05er mitteilen, wechselt Linksverteidiger Kasey Bos vom australischen Erstligisten Melbourne Victory an den Bruchweg. Der 21-Jährige unterschreibt beim Bundesligisten einen bis 2029 gültigen Vertrag.

„Kasey Bos ist ein sehr laufstarker Spieler für die linke Außenbahn, der mit seinen defensiven und offensiven Stärken sowie mit seiner dynamischen und mutigen Spielweise sehr gut zu dem von uns gesuchten Profil passt. In der A-League hat er sein Talent bereits bewiesen. Wir glauben, dass er mit seinem Potenzial auch in der Bundesliga bestehen und sich neben einem gestandenen Profi wie Phillipp Mwene bei uns bestens weiter entwickeln kann“, sagt Sportdirektor Niko Bungert.

Bos selbst erklärt: „Die Gespräche mit der sportlichen Leitung waren super und auch die Stadt selbst macht einen richtig coolen Eindruck. Die Bundesliga ist für mich extrem spannend, das sportliche Niveau ist top. Mitchell Langerak, mein Teamkollege aus Melbourne, hat mir schon einige Tipps gegeben. Ich freue mich nun darauf, bald die Mannschaft und die Fans kkennenzulernen und Mainz weiter zu erkunden.“

Spätstarter in Down Under

Die abgelaufene Saison mit Melbourne war für Bos, der Anfang 2024 in die erste Mannschaft befördert wurde, die erste als Stammspieler bei den Profis. Für den Tabellenfünften bestritt er 21 seiner 23 Einsätze von Beginn an und war im Saisonendspurt mit drei Treffern auch an der Offensive beteiligt.

Im Juni folgte für den Linksfuß erstmals die Berufung ins erweiterte Aufgebot der australischen Nationalmannschaft. In Mainz soll Bos seine rasante Entwicklung künftig fortsetzen.