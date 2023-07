Nächster Neuzugang für Braunschweig

Kaan Caliskaner läuft ab sofort für Eintracht Braunschweig auf. Beim BTSV erhält der 23-Jährige einen Vertrag bis 2025. Seit Anfang Juli war der Stürmer ohne Verein, sein Kontrakt beim SSV Jahn Regensburg lief aus. Zuvor am Tag verpflichtete der Zweitligist bereits Youssef Amin (19) von Feyenoord Rotterdam.

„Es war mein Ziel, für einen Traditionsverein zu spielen. Bei der Eintracht hat für mich das Gesamtpaket gestimmt. Ich habe in der Jugend immer als Mittelstürmer gespielt, zuletzt in Regensburg aber auch als hängende Spitze oder Zehner. Ich bin offen für die Ideen des Trainers“, so Caliskaner über seine neue Aufgabe.

Braunschweig schlägt bei Feyenoord zu