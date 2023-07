Braunschweig schlägt bei Feyenoord zu

Feyenoord Rotterdam gibt ein Talent nach Deutschland ab. Eintracht Braunschweig vermeldet die Verpflichtung des 19-jährigen Offensivspielers Youssef Amin. Der gebürtige Essener erhält beim niedersächsischen Zweitligisten einen bis 2025 gültigen Vertrag. „Mit Youssef konnten wir einen Perspektivspieler verpflichten, der das Potenzial besitzt, sofort auf Spielzeiten zu kommen“, freut sich Sportchef Peter Vollmann.

Ausgebildet wurde Amyn in der Jugend von Borussia Dortmund, 2020 folgte der Wechsel in die U19 von Viktoria Köln. Vor einem Jahr lotste Feyenoord den Rechtsfuß in die klubeigene Akademie und lässt ihn nun in die Heimat zurückkehren. 17 Partien (jeweils ein Tor und eine Vorlage) bestritt Amin für die zweite Mannschaft des niederländischen Meisters.

Nächster Neuzugang für Braunschweig