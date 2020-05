Freigabe für Trio: RB dementiert

RB Leipzigs Vorstandsvorsitzender Oliver Mintzlaff hat einem Bericht der ‚Sport Bild‘ widersprochen, dem zufolge RB Leipzig bereit sei, Yussuf Poulsen (25), Emil Forsberg (28) und Hannes Wolf (21) bei entsprechenden Angeboten ziehen zu lassen.

„Das kann ich komplett dementieren. Wir haben keine Spieler definiert, die wir nicht mehr wollen“, sagte Mintzlaff in einer Videokonferenz am Mittwoch. „Gerade Yussi ist ein Spieler, der hier gar nicht mehr wegzudenken ist“, so Mintzlaff über Poulsen, der bereits seit knapp sieben Jahren für Leipzig aufläuft.