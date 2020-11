UEFA-Chef spricht über Superliga-Plan | Doppel-Abgang bei Barça?

Keine Lust auf Superliga

Die ‚Marca‘, Spaniens größte Sportzeitung, hat Aleksandar Ceferin zum Gespräch gebeten. In einem Interview bezieht der Präsident der UEFA unter anderem Stellung zu einer möglichen europäischen Superliga, über die in der Vergangenheit immer wieder berichtet wurde. „Für mich ist das überhaupt kein Thema“, wählt das Verbandsoberhaupt klare Worte.

Ceferin fährt fort: „Das ist der Traum von zwei oder drei europäischen Klubs, die sich überhaupt nicht um Solidarität kümmern. Sie kümmern sich nur um sich selbst und würden vermutlich sogar ihren eigenen Klub verletzen, auch wenn sie das wahrscheinlich selbst noch nicht wissen. Die Idee ist nicht sehr konkret.“ Enden werden die Gerüchte um eine Superliga damit aber wohl nicht.

Doppel-Abgang bei Barça?

Die katalanische Sportzeitung ‚Sport‘ befasst sich auch heute wieder – wie sollte es auch anders sein – mit dem FC Barcelona. Im Fokus der aktuellen Ausgabe: Riqui Puig und Carles Aleñá. Die beiden Eigengewächse könnten Barça einem Bericht zufolge bereits im Winter verlassen. Der Klub schaue sich nach „interessanten Möglichkeiten“ um.

England und die Höllenglocken

Mit 0:2 verlor die englische Nationalmannschaft am gestrigen Sonntagabend gegen Belgien. Durch die Niederlage verpassen die Three Lions das Finalturnier der Nations League. Die Presse auf der Insel wählt eindeutige Schlagzeilen. Für das Team hätten die „Höllenglocken“ geschlagen, wie es der ‚Daily Mirror‘ beschreibt: „England stürzt trotz der Heldentaten von Jack Grealish in Belgien ab.“ Die ‚Times‘ wählt gewohnt moderate Worte. „Außer Reichweite“, titelt die Tageszeitung.