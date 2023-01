United holt Weghorst an Bord

Manchester United rüstet nach dem Abschied von Cristiano Ronaldo (37/Al Nassr) im Angriff nach. Aus Istanbul eisen die Red Devils für knapp drei Millionen Euro Mittelstürmer Wout Weghorst los. Der 30-Jährige war eigentlich noch bis Saisonende vom englischen Zweitligisten FC Burnley an Besiktas verliehen.

Nun unterschreibt er in Manchester einen Leihvertrag bis zum Saisonende. Bei Burnley besitzt Weghorst noch einen Kontrakt bis 2025. Die Engländer hatten den Rechtsfuß vor knapp einem Jahr für 17,5 Millionen Euro aus Wolfsburg geholt. Nach dem Abstieg aus der Premier League ging es im Sommer weiter zu Besiktas.

Im Trikot der Türken verbuchte Weghorst in 18 Spielen 13 Torbeteiligungen (neun Tore, vier Assists). Bei der Weltmeisterschaft in Katar trug sich der 1,97 Meter große Niederländer zweimal in die Torschützenliste ein. Mit der Elftal war im Viertelfinale gegen Weltmeister Argentinien Schluss.

Der United-Neuzugang fühlt sich „privilegiert, zu Manchester zu kommen. Ich habe in der Vergangenheit gegen diesen Verein gespielt, und es ist ein fantastisches Gefühl, nun das berühmte rote Trikot tragen zu dürfen. Ich habe die Fortschritte unter Erik ten Hag in dieser Saison gesehen und kann es kaum erwarten, meinen Teil dazu beizutragen, dass die Mannschaft ihre Ziele erreicht.“