Amorim bezieht Stellung zu Fernandes-Gerüchten

Auf Bruno Fernandes im Team von Manchester United will Ruben Amorim nicht verzichten. ‚The Independent‘ zitiert den Trainer der Red Devils, der sich auf die Gerüchte über ein Saudi-Angebot für den portugiesischen Spielmacher bezieht: „Er ist ein Spitzenspieler, und wir brauchen Spitzenspieler. Er ist ein Anführer, er ist der Kapitän, also ist er wirklich wichtig. Es ist normal, dass viele Vereine einen Spieler wie Bruno, wie Garnacho oder wie andere haben wollen.“

Anschließend wird der Cheftrainer nochmal deutlicher: „Wir wollen die besten Spieler behalten, und Bruno ist eindeutig einer der besten Spieler der Welt, also hat sich unsere Meinung nicht geändert. Wir wollen Bruno hier haben.“ Fernandes steht noch bis 2027 in Manchester unter Vertrag. Al Hilal soll derzeit daran arbeiten, den 30-Jährigen im Sommer in die Saudi Pro League zu lotsen.