Statt Chabot: Köln schielt auf Ex-Fortune Ayhan

Der 1. FC Köln muss womöglich umplanen. Denn die Gespräche mit Sampdoria Genua über den Transfer von Wunschspieler Julian Chabot (23) gestalten sich kompliziert. Bislang stellen sich die Italiener quer – und allzu großen finanziellen Spielraum haben die Kölner nicht.

Eine Alternative zu Chabot hat der Bundesligist laut dem ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ rund 250 Kilometer weiter östlich ausgemacht: Kaan Ayhan (27) von US Sassuolo.

Der in Gelsenkirchen geborene türkische Nationalspieler ist ebenfalls Innenverteidiger und könnte die akute Personalnot beim FC beheben. Allerdings ist Ayhan im Gegensatz zu Chabot kein Linksfuß, könnte also im Spielaufbau nicht den gleichen Part ausfüllen wie der zu Chicago Fire abgewanderte Rafael Czichos (31).

Ähnlich wie Chabot spielt Ayhan bei seinem aktuellen Arbeitgeber eine sportlich untergeordnete Rolle. Lediglich sechsmal stand der ehemalige Düsseldorfer in dieser Saison wettbewerbsübergreifend in der Startformation.

Die 1A-Lösung der Kölner heißt nach wie vor Chabot. Aber auch Ayhan hat seine Klasse in der Vergangenheit bereits nachgewiesen. Genau eine Woche bleibt den Geißböcken noch, um den so dringend benötigten Abwehrspieler an Bord zu holen.