Antwerpen: Scott absolviert Medizincheck

Royal Antwerpen könnte schon in Kürze den nächsten Neuzugang präsentieren. Wie ‚Het Laatste Nieuws‘ berichtet, absolvierte Christopher Scott vom FC Bayern bereits am gestrigen Montag den Medizincheck beim belgischen Erstligisten. Eine Einigung der Klubs über einen Transfer stehe allerdings noch aus, es wurde lediglich die Erlaubnis für die notwendigen Untersuchungen erteilt.

Dem Bericht zufolge hakt der Deal nur noch an wenigen Details. In München fehlte dem 20-Jährigen die Perspektive auf den Durchbruch in den Profikader des Starensembles von der Säbener Straße. Zuletzt wurde auch Fortuna Düsseldorf Interesse am talentierten Mittelfeldspieler nachgesagt.