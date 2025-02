Nerven liegen blank: Endspiel für Ilzer?

Dennis Geiger (26) nahm nach der herben 0:4-Klatsche bei Union Berlin kein Blatt vor den Mund. „Wir geben 90 Millionen aus. Wievielter sind wir? Viertletzter! Das kann natürlich nicht sein. Mit so einer Leistung wird es auch echt schwer. Mir fehlen die Worte, es ist schon sehr enttäuschend“, wetterte der Hoffenheim-Profi mehr oder weniger deutlich auch in Richtung der Vereinsbosse.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Fokus der Kritik stehen aber nicht nur die Kaderplaner, sondern wie in einer sportlichen Krise eben üblich auch der Trainer. Christian Ilzer, im November für 2,5 Millionen Euro von Sturm Graz losgeeist, holte aus seinen bisherigen 16 Pflichtspielen einen miserablen Punkteschnitt von 0,81.

Aus in DFB-Pokal und Europa League, Platz 15 in der Liga. Die ‚Bild‘ spekuliert, dass die kommende Partie gegen Werder Bremen (Sonntag, 15:30 Uhr) zum Endspiel für Ilzer werden könnte. Für den 47-jährigen Österreicher wird die Luft allmählich dünn, so viel ist klar.