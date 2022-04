Barcelona verlängert mit Araújo

Ronald Araújo bindet sich an den FC Barcelona. Wie der katalanische Traditionsverein verkündet, hat der 23-jährige Innenverteidiger seinen Vertrag nach langen Verhandlungen bis 2026 verlängert. Das bisherige Arbeitspapier des Uruguayers wäre 2023 ausgelaufen.

Die Höhe der in Spanien obligatorischen Ausstiegsklausel liegt laut offiziellen Vereinsangaben in Höhe von einer Milliarde Euro. Damit will Barça sicherstellen, dass man die Ablöse für Araújo im Fall eines zukünftigen Transfers stets frei verhandeln kann.

Der neunfache Nationalspieler war 2018 aus seiner uruguayischen Heimat nach Barcelona gewechselt. Dort kam er zunächst in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Mittlerweile ist Araújo aber längst in der Abwehr der Barça-Profis gesetzt.