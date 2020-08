Conte bleibt Inter-Trainer

Antonio Conte wird auch in der kommenden Saison die Mannschaft von Inter Mailand anleiten. Das bestätigt der Klub in einer offiziellen Mitteilung. im Zuge eines Treffens am heutigen Dienstag zwischen dem Trainer und der Vereinsleitung sei man zu der Übereinkunft gekommen.

Conte und der chinesischen Klubführung wird ein schwieriges Verhältnis nachgesagt. Anders sind die zuletzt anhaltenden Gerüchte um eine Trennung kaum zu erklären, schließlich wussten die Nerazzurri unter der Führung des 51-Jährigen zu überzeugen. In der Serie A wurde man Vizemeister, in der Europa League scheiterte man im Finale am FC Sevilla (2:3).