Fortuna: So teuer ist Klaus

Fortuna Düsseldorf hat sich die Verpflichtung von Felix Klaus einiges kosten lassen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, überweist der Zweitligist 1,1 Millionen Euro plus Boni an den VfL Wolfsburg. Klaus unterschrieb in Düsseldorf einen Vertrag bis 2023.

Der 28-jährige Offensivspieler war erst Mitte Januar per Leihe zur Fortuna gewechselt. Bereits nach drei Partien griff dann eine Kaufpflicht und so wurde schon in dieser Woche ein fixer Transfer aus dem Leihgeschäft.