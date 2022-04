Juventus und der Sommerumbau | Schmidt legt bei Benfica los

Juve vor dem Umbruch

Die aktuelle Saison läuft überhaupt nicht so, wie es sich das erfolgsverwöhnte Juventus Turin vorgestellt hat. In der Champions League war bereits im Achtelfinale gegen Villarreal Schluss, in der Meisterschaft hat man nur noch Außenseiterchancen auf den Titel. In der neuen Spielzeit soll alles anders werden, wie die ‚Tuttosport‘ am heutigen Samstag titelt. „Die Neugründung von Juve“, kündigt die italienische Sportzeitung einen personellen Umbruch bei der Alten Dame an. Im Fokus seien vor allem drei Neuzugänge: Giacomo Raspadori (US Sassuolo), Jorginho (FC Chelsea) und Nicolò Zaniolo (AS Rom).

Unter der Anzeige geht's weiter

Schmidt macht sich an die Arbeit

Offiziell ist noch nicht bestätigt, dass Roger Schmidt in der neuen Saison der Trainer von Benfica Lissabon sein wird, übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist der Klubwechsel des Ex-Leverkuseners (zurzeit PSV Eindhoven) aber bereits entschieden. Die portugiesische ‚A Bola‘ geht heute noch einen Schritt weiter. „Schmidt macht sich an die Arbeit“, lautet die heutige Schlagzeile des Blatts. Der Coach habe bereits damit angefangen, den aktuellen Kader der Portugiesen zu bewerten und mit Präsident Rui Costa über mögliche Neuzugänge zu sprechen. Das Fazit: Benfica werde einen Umbruch von der Defensive bis zur Offensive erleben.

Toptorjäger im Duell

Im heutigen Spiel gegen den FC Getafe (21 Uhr) kann Real Madrid seine Titelambitionen in La Liga zementieren. Für die ‚as‘ stehen beim heutigen Aufeinandertreffen zwei Akteure besonders im Fokus: Karim Benzema und Enes Ünal. Beide Torjäger sind in der aktuellen Saison in Topform. Während Erstgenannter bereits 24 Mal in der Liga für Real traf, war Ünal bereits 14 Mal erfolgreich. Für die ‚as‘ ist es deshalb ein „Duell der Tore“.