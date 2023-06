BVB: Lukratives Angebot für Meunier?

Ein Jahr vor Vertragsende soll Thomas Meunier verkauft werden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, würde Borussia Dortmund den 31-Jährigen ziehen lassen, wenn ein Verein drei Millionen Euro Ablöse bezahlt. Meuniers Vertrag beim BVB läuft noch bis nächsten Sommer, das Gehalt soll bei 8,5 Millionen Euro liegen.

Interesse am Rechtsverteidiger gibt es aus England und Italien. Die Spur zum FC Barcelona scheint dagegen erkaltet zu sein. Dem Boulevard-Blatt zufolge steht Meunier bei Juventus Turin, beim AC Mailand und bei Inter hoch im Kurs. Zudem ist von einem lukrativen Angebot von Aston Villa die Rede. Der Journalist Ekrem Konur hatte zuerst von der Spur nach England berichtet.

Die BVB-Bosse können das Kapitel Meunier also womöglich schon in Kürze zuklappen. Schließlich ist auch der 62-fache Nationalspieler an einem Weggang interessiert. Unter Edin Terzic kam Meunier in der abgelaufenen Saison kaum noch zum Einsatz.