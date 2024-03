Bayern trifft Tuchel-Entscheidung

Der FC Bayern will nach dem abermals enttäuschenden Auftritt beim SC Freiburg (2:2) am gestrigen Samstag nicht in Panik verfallen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird Trainer Thomas Tuchel mindestens noch das Champions League-Achtelfinalrückspiel gegen Lazio Rom am Dienstag (21 Uhr) betreuen.

Alles andere wäre aufgrund der Kürze der Zeit auch ein größere Überraschung gewesen. Allerdings ist klar: Die Risse zwischen Mannschaft und dem spätestens im Sommer scheidenden Trainer werden immer deutlicher. Nach der Partie in Freiburg zerlegte Tuchel am ‚DAZN‘-Mikrofon die Leistung seines Teams.