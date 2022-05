„Abstieg in die Hölle“ in Saint-Etienne | Hazards Botschaft an die Fans

Erneut chaotische Szenen in Frankreich

Im Stadion Geoffroy-Guichard kam es zu chaotischen Szenen, nachdem die AS Saint-Etienne im Elfmeterschießen gegen AJ Auxerre verloren hatte, was den Abstieg der Burgunder in die Ligue 2 besiegelte. Die Zeitung ‚L‘Équipe‘ beschreibt die Szenen auf dem Spielfeld nach dem Schlusspfiff auf ihrer Titelseite als „Abstieg ins Chaos“. Zuschauer warfen Rauchbomben und Knallkörper auf die Ehrentribüne und auf die Spieler. Die Zusammenstöße mit den Ordnungskräften gingen rund um das Stadion weiter. Für die Saint-Etienne-Ausgabe von ‚Le Progrès‘ waren die Szenen gleichbedeutend mit dem „Abstieg in die Hölle“. Die regionale Tageszeitung aus Auxerre ‚L‘Yonne républicaine‘ sah die Geschichte natürlich von einem anderen Blickwinkel und titelte „Außergewöhnlich“. AJ Auxerre kehrt erstmals seit zehn Jahren wieder in die Ligue 1 zurück.

Die AS Roma ist heiß auf Paulo Dybala

In Italien kündigt sich Bewegung auf dem Transferkarussell an. Der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet in seiner heutigen Ausgabe, dass „Romelu Lukaku drängt“, um zu Inter zurückzukehren. Inter-Trainer Simone Inzaghi befürwortet diesen Schritt. Morgen soll ein Treffen zwischen den beiden Parteien stattfinden. Die AS Rom wittert in diesem Zusammenhang ihre Chance, die Nerazzurri dafür bei der Verpflichtung von Paulo Dybala auszustechen. Die Roma wäre bereit, Nicolò Zaniolo zu verkaufen, um den Transfer von La Joya einzutüten. Juventus Turin, das sich ebenfalls für den italienischen Nationalspieler interessiert, dürfte hellhörig geworden sein.

Hazard mit einer Botschaft an die Real-Fans

In der spanischen Hauptstadt herrschte gestern Festtagsstimmung. In einem aufgeheizten Santiago Bernabéu präsentierten die Madrilenen ihren 14. Henkelpott der Geschichte. Marcelo verabschiedete sich vor einer jubelnden Menge von den Fans. Der brasilianische Linksverteidiger wird in der Zeitung ‚as‘ mit einem großen Bild mit dem Pokal geehrt. Auch auf der Titelseite der ‚Marca‘ sind Bilder von den Feierlichkeiten der Königlichen zu sehen. Zudem wird auf die Botschaft eines beinahe in Vergessenheit geratenen Spielers fokussiert: „Nächstes Jahr werde ich alles für euch geben“, so die kämpferische Aussage von Eden Hazard an die Fans.