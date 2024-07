Klausel abgelaufen: Kochs Frankfurt-Verbleib gesichert?

Eintracht Frankfurt hat bei Robin Koch nun selbst die Zügel in der Hand. Wie das regionale ‚Hit Radio FFH‘ berichtet, ist die Ausstiegsklausel des 27-jährigen Innenverteidigers mittlerweile abgelaufen. Aufgrund dieser hätte Koch die SGE für festgeschriebene 20 Millionen Euro verlassen können.

Der Frankfurter Abwehrchef war jüngst mit einem Wechsel zu Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht worden, das nach einem Nachfolger für Jonathan Tah Ausschau hält, der zum FC Bayern wechseln möchte. Nun, da die Eintracht Kochs Ablöse frei verhandeln kann, scheint ein Verbleib in Frankfurt deutlich wahrscheinlicher geworden zu sein.

Der 27-Jährige ist noch bis 2027 an die SGE gebunden, unterschrieb erst kürzlich einen festen Vertrag am Main. In der abgelaufenen Saison stand er als Leihgabe von Leeds United in wettbewerbsübergreifend 42 Partien auf dem Platz.