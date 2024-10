„Lasse ich nicht zu“: BVB-Trainer Sahin beantwortet die Mentalitätsfrage

Auf zwei Spieler ist bei Borussia Dortmund in dieser Saison absolut Verlass: Jamie Gittens als Super-Joker und Serhou Guirassy als Torjäger. Und so waren es auch diese beiden, die am Freitagabend in Co-Produktion für das Siegtor gegen den FC St. Pauli (2:1) sorgten.

83. Minute: Nur fünf Zeigerumdrehungen nach Paulis Ausgleich durch einen Fernschuss von Eric Smith schlägt der BVB zurück. Gittens spielt auf links Dzwigala schwindelig und flankt mit dem schwächeren linken butterweich auf Guirassy, der in bester Mittelstürmer-Manier einköpft.

Für Guirassy ist es der siebte Treffer im siebten Einsatz für den BVB – eine Topquote. Für Gittens schon die sechste Torbeteiligung als Einwechselspieler in dieser Saison. Beide schultern den insgesamt wankenden Riesen bislang durch die Spielzeit. Nicht viel hätte gefehlt und man hätte gegen den Aufsteiger aus Hamburg die nächste Enttäuschung erlebt. Doch zog Dortmund das Spiel auf seine Seite und Guirassy lobte anschließend via Social Media eine „gute Mentalität“ im Team.

Klare Worte von Sahin

Und auch der Trainer gegen den häufig gehörten Vorwurf der fehlenden Mentalität beim BVB. Nach der Partie stellte Nuri Sahin klar: „Diese Mannschaft hat kein Mentalitätsproblem. Um auf diesem Niveau bei Borussia Dortmund zu spielen, kannst du keine schlechte Mentalität haben. Das geht nicht.“

Und weiter: „Das lasse ich nicht zu, dass über meine Mannschaft so geredet wird. Nur uns muss klar sein: Wir müssen alle drei Tage Ergebnisse liefern, um eine Top-Mannschaft zu sein.“ Die nächste Aufgabe könnte größer nicht sein: Am Dienstag gastiert man im Estadio Santiago Bernabeu bei Real Madrid und will sich für die Niederlage im Champions League-Finale (0:2) revanchieren.