Genua leiht Strootman

Kevin Strootman läuft bis zum Ende der Saison für den FC Genua auf. Wie der italienische Erstligist offiziell bestätigt, wird der niederländische zentrale Mittelfeldspieler für das kommende Halbjahr von Olympique Marseille ausgeliehen.

Strootman war bereits zwischen 2013 und 2018 für die AS Rom in der Serie A aktiv. Im Anschluss wechselte er nach Marseille, wo der 30-Jährige mittlerweile aber nicht mehr die erste Wahl ist. In der laufenden Saison sammelte er überschaubare 252 Einsatzminuten.