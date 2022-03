Adeyemi-Poker: Deadline für den BVB

RB Salzburg setzt Borussia Dortmund im Ablösepoker um Karim Adeyemi (20) offenbar unter Druck. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Österreicher dem BVB eine Deadline gesetzt: Wird man sich bis Ostern nicht einig, wolle man sich mit anderen interessierten Klubs auseinandersetzen. Der FC Liverpool gilt als solcher.

In Panik geraten muss man in Dortmund deshalb aber nicht. Denn wie längst bekannt ist, will Adeyemi unbedingt zu Schwarz-Gelb – ein Faustfand am Verhandlungstisch. Salzburg möchte derweil 45 Millionen Euro Ablöse sehen, der BVB hält diese Summe (noch) für zu hoch.

Auch deshalb muss der Bundesliga-Zweite andere Stürmer-Optionen in Erwägung ziehen. Timo Werner (26, FC Chelsea) gilt als Kandidat, wäre jedoch noch teurer im Unterhalt. Außerdem könnte auch noch ein klassischer Strafraumstürmer kommen, um Erling Haaland (21) zu ersetzen.