Scherhant froh über geplatzten Wechsel

Derry Scherhant (21) hat sich zu seinem von Hertha BSC verwehrten Wechselwunsch zu Beginn des Sommers geäußert. Dem ‚kicker‘ sagt der Offensivmann: „Ich durfte mich kaum zeigen. Dass man sich dann umschaut und überlegt, wo man vielleicht mehr Spielpraxis bekommt und sich am besten entwickeln kann, ist wahrscheinlich normal. Am Ende kamen der Verein und ich zu dem Entschluss, dass ich hierbleibe, Gas gebe und versuche, das Blatt unter dem neuen Trainer zu wenden.“

Das gelingt unter Cristian Fiél bislang gut. In fünf von sechs Pflichtspielen stand Scherhant in der Startelf und schoss bereits drei Tore. Daher freut sich der gebürtige Berliner: „Im Moment habe ich so viel Spaß wie noch nie, es läuft gut für mich. Aber ich habe in der letzten Saison auch die andere Seite des Fußballs kennengelernt. Von heute auf morgen kann alles kippen. Ich weiß, dass ich mich nicht ausruhen darf. Ich habe diese Saison noch viel vor.“